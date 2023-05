Jupiter im Stier 2023: Das große Horoskop für das Sternzeichen Steinbock

Der anstehende Stier-Neumond, lieber Steinbock, erinnert Sie an Ihre Geburtstagszeit und all die Pläne, die Sie Anfang des Jahres hatten. Einige haben sich leider nicht umsetzen lassen, die Verwirklichung anderer steht gerade auf Messers Schneide. Wie gut daher, dass nun Jupiter in das pragmatische Stier-Zeichen reist und für klare Entscheidungen besonders in Ihrem Berufsleben sorgt. Was immer jetzt in Sachen Arbeit nicht klappt – lassen Sie es los und holen Sie ein neues Projekt aus Ihrer Kreativschublade hervor. Seien Sie versichert: Stier-Jupiter führt Ihnen in den nächsten Monaten genau die Aufgaben und Menschen zu, die Sie Richtung Ihrer Bestimmung führen.

Ihr Mantra: Ich trage meinen Traum täglich etwas mehr in mein Leben.