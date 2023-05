Jupiter im Stier 2023: Das große Horoskop für das Sternzeichen Stier

Der Kosmos macht Ihnen, lieber Stier, in Ihrer Geburtstagszeit ein ganz besonderes Geschenk: In den letzten Wochen konnten Sie dank des rückläufigen Merkurs in Ihrem Zeichen in Ruhe überprüfen, wo Sie bezüglich Ihrer Lebensträume stehen. Ab Dienstag beehrt dann Glücksplanet Jupiter Ihr Zeichen. Über ein Jahr wird er Sie begleiten und Themen, die Sie seit zwölf Jahren beschäftigen, zu einem versöhnlichen und guten Ende führen. Nutzen Sie am besten IHREN Stier-Neumond am 19. Mai, um Überlebtes hinter sich zu lassen und aufregend Neues einzuladen. So starten Sie bestens vorbereitet nicht nur Richtung Sommer, sondern auch in ein perfektes neues Lebensjahr.

Ihr Mantra: Ich lasse Unbefriedigendes hinter mir und freue mich auf mein neues Glück.

