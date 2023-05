Jupiter im Stier 2023: Das große Horoskop für das Sternzeichen Widder

Sie, lieber Widder, sind für Ihren Tatendrang berühmt. Doch seien Sie ehrlich: Das letzte Jahr, in dem Jupiter durch Ihr Zeichen gereist ist, hat auch Sie zuweilen an Ihre körperlichen und seelischen Grenzen gebracht. Wie gut, dass der Eintritt des Glücksplaneten in das erdende Stier-Zeichen Sie nun langsam zur Ruhe finden lässt. Schon ab Dienstag fühlen Sie sich deutlich erholter und können all die Projekte, die Sie in den letzten Monaten begeistert haben, nach Dringlichkeit sortieren. Wenn Mars dann am Wochenende in den Löwen reist, erhalten Sie genau den Impuls, der Ihnen noch fehlt, um Ihre Träume entspannt und voller Spaß zu konkretisieren.

Ihr Mantra: Ich atme durch und beginne, mir meine Träume zu erfüllen.

