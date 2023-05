Schon zu Beginn des Jahres machen es sich vergebene Krebse auf der Wolke 7 bequem. Venus und Mars sorgen zusammen für Zärtlichkeit und aufregende Erotik. Doch leider ist diese schöne Stimmung nicht von Dauer.

Im Februar und März wird es in Ihrer Beziehung durch die böse Eifersucht ziemlich unruhig. In der Karnevalszeit flirten Sie fremd. Das kommt natürlich gar nicht gut bei Ihrem Partner an. Im April beruhigt sich die Lage aber schon wieder. Jetzt wird viel gekuschelt.

Vorsicht im Mai 2017! Sie tendieren jetzt dazu, die Dinge schlimmer zu machen, als sie tatsächlich sind. Sie sollten nicht wegen Kleinigkeiten Ihre Beziehung infrage stellen. Schon im Juni können Sie dann wieder besser mit Ihrem Partner kommunizieren. Der Sommer ist erfüllt von Harmonie – eine schöne Abwechslung.

Ab dem 11. Oktober wird es mithilfe von Jupiter sogar noch besser. Alle Paare, die jetzt einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung gehen möchten (Heiraten, Zusammenziehen), finden jetzt die perfekte Ausgangssituation vor. Der November wird sehr romantisch, dagegen prickelt es im Dezember gewaltig.