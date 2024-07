Liebes-Horoskop ab dem 8. Juli 2024: So nutzen Jungfrauen diese kraftvollen Venus-Aspekte

Gern werden Sie als pragmatisch und vorsichtig beschrieben, und das nicht nur in Liebesdingen. Tatsächlich haben Sie bei Ihren Entscheidungen in Sachen Partnerschaft auch immer ein Auge auf die Aussichten auf Stabilität und Sicherheit für Ihr langfristiges Glück. Doch Ihr Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Sinnlichkeit und Erotik ist für Sie mindestens genau so wichtig.

Genau hierbei unterstützt Sie die Venus-Aspekte dieser Woche. Sie fordert Sie dazu auf, mit einem Menschen, den Sie begehren, ruhig mal etwas mehr zu riskieren, anstatt gleich vom Aufgebot zu träumen. Denn diese Woche fordert Sie auf, sich weiter als sonst zu öffnen und tiefere Verbindungen zu suchen, die Sie langfristig mit Zufriedenheit erfüllen.

