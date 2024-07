Liebes-Horoskop ab dem 8. Juli 2024: So nutzen Sie diese kraftvollen Venus-Aspekte!

Weiter geht es am Donnerstag, den 11. Juli, mit gleich zwei bedeutenden Einflüssen. Zuerst verbindet sich Venus mit Neptun und bringt romantische und gefühlsbetonte Schwingungen. Dieser Aspekt weckt in Ihnen die Sehnsucht nach Treue, Verlässlichkeit und einem tiefen Verstehen. Sie träumen von einem Seelenpartner, der Ihre innersten Wünsche und Träume teilt. An diesem Tag stärkt ein Sonne-Saturn-Trigon zusätzlich Ihre Fähigkeit, langfristige Entscheidungen zu treffen. Dies unterstützt Sie dabei, in Ihrer Beziehung Klarheit zu schaffen und stabile Grundlagen für die Zukunft zu legen. Spüren Sie in sich hinein: Hat Ihre aktuelle Beziehung diese Tiefe oder bleibt sie eher an der Oberfläche?

Am selben Tag folgt noch das Kontrastprogramm: Die Liebesgöttin reist in den heißen Löwen. Sie verlangt nun, in der Liebe keine Kompromisse mehr zu machen. Erlauben Sie sich, Ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Mehr noch: Wenn Ihre Beziehung nicht mehr stimmt, ist jetzt eine gute Zeit für einen Neuanfang! Haben Sie den Mut, für Ihre Wünsche einzustehen und notfalls einen neuen Weg zu gehen?

Auch interessant: Kuss-Magie: Diese 5 Sternzeichen können laut Horoskop am besten küssen!