Paaren darf man dieses Jahr wirklich gratulieren. Sie haben 2017 die Sterne auf Ihrer Seite. Es klappt einfach alles: Sie können Ihre Beziehung neu aufleben lassen, eine besseres Vertrauen zu Ihrem Partner aufbauen, haben tollen Sex und unterhalten sich gut.

Von Februar bis Juni facht Venus das Feuer der Leidenschaft an. Jetzt verführen und verwöhnen Sie Ihr Herzblatt. Vielleicht denken Sie auch schon darüber nach, wie sich Ihre Beziehung weiterentwickeln könnte. Es wäre auch ein guter Zeitpunkt, sich über Nachwuchs Gedanken zu machen.

Vom 26. August bis 20. September hält sich die Venus dann in Ihrem Zeichen auf und beschenkt Sie mit sehr viel Liebe. Es wird romantisch, zärtlich und vielleicht läuten auch die Hochzeitsglocken. Diese schöne Zeit hält bis November an. Dann kriselt es etwas in Ihrer Beziehung. Pünktlich zu den Feiertagen ist jedoch alles wieder in bester Ordnung.