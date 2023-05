Es ist schon ein bisschen gemein, aber wie diese junge Frau reagiert, als ihr Freund ihr einen Heiratsantrag macht, ist einfach zu herrlich. Er spielt ihr nämlich zuerst vor, dass er nur ein Selfie von ihnen beiden machen will. Doch statt eines Fotos macht er ein Video.

Was dann zu sehen ist: Sie strahlt für das Foto, plötzlich geht er vor ihr auf die Knie und steckt ihr einen Ring an den Finger. Als sie realisiert, dass ihr Freund ihr gerade einen Heiratsantrag gemacht hat, flippt sie völlig aus. "Oh mein Gott, Oh mein Gott, meinst du das wirklich ernst???"

Ja, er meint es ernst und zum Schluss fallen die beiden sich überglücklich in die Arme. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Antrag, würden wir sagen. Wir wünschen den beiden von Herzen, dass sie miteinander glücklich werden!

***

Kreativer Heiratsantrag: Ein Ring im Daumenkino

Von wegen nur ein Selfie! Dieser Mann macht seiner Freundin einen etwas hinterlistigen Heiratsantrag und dreht davon ein echt lustiges Video.