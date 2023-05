Lustiges Video: Wütende 5-Jährige will ausziehen

Im Leben jedes Kindes kommt die erste Trotzphase. Zu diesem Zeitpunkt ist es sich sicher, dass es das Beste ist, sofort und für immer auszuziehen! Wenn die Erwachsenen sich dann auch noch über diese Entscheidung amüsieren, wird die Wut noch größer. So ergeht es der kleinen Sash, die überzeugt davon ist, mit ihren fünf Jahren mehr als alt genug für ein eigenständiges Leben zu sein!

Zuhause ist es schmutzig, ihr Zimmer ist viel zu klein und ihren Bruder – der sie jetzt auch noch mit Dreck beworfen hat- will sie auch nicht mehr sehen müssen. Gründe genug für die 5-Jährige, jetzt endgültig zu ihrer Freundin zu ziehen. Wütend hält sie ihrer Mutter im lustigen Video eine Standpauke. Von ihren Eltern scheint sich Sash einiges abgeguckt zu haben, denn argumentieren kann das kleine Mädchen schon wie eine Große!

Unglaublich aber wahr: Das Mädchen wohnt ja auch schon ganze fünf Jahre bei ihren Eltern. Jetzt ist es endgültig an der Zeit, weiterzuziehen. Wann genau die wütende 5-Jährige allerdings ausziehen will, kann sie noch nicht sagen. In ein paar Jahren wird auch sie sich sicherlich genauso über das lustige Video amüsieren, wie Millionen Menschen es schon heute tun!

