Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir dender Firma. Weitere Informationen zumfindest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager.

Sie platzen im August fast vor überschüssigen Energien, die irgendwohin wollen, aber nicht können. Im schlimmsten Falle kann das Überlastung und Stress mit sich bringen. Gehen Sie konstruktiv mit Problemen oder mit Kritik um. Fressen Sie den Ärger nicht in sich hinein, sprechen Sie über das, was Sie so aufwühlt. Halten Sie sich dabei stets vor Augen, dass in jeder Situation auch etwas Gutes steckt.

Finanziell bereitet Ihnen im August eine größere Anschaffung Kopfzerbrechen, aber Sie holen dieses Minus mit Sicherheit über kurz oder lang wieder herein. Sie haben keine Probleme, über längere Zeit ein Sparprogramm laufen zu lassen. Ein Einnahmen- und Ausgabenplan gehört sowieso zu Ihrer täglichen To-do-Liste. Da Sie gerne und auch viel arbeiten, rät Mars Ihnen, sich einen sanften Ausgleich zu suchen, wie z. B. Meditation, Yoga oder eine kreative Tätigkeit.

Ein Monat, der Ihre liebenswerte Persönlichkeit zum Leuchten bringt. Mit Venus sprühen Sie vor Charme, man liebt Sie, sucht Ihre Nähe, bewundert Sie. Naheliegend, dass dabei tiefere Gefühle entstehen. Es liegt an Ihnen, was daraus wird. Sie haben es mit einer heiteren, verspielten Venus zu tun und es mag jetzt noch beim aufregenden Flirt bleiben – schon bald schaut es aber nach mehr aus.

Ihr Monatshoroskop bei Astrowoche.de

Haben Sie in diesem Monat schon Ihr Monatshoroskop gelesen? Nein? Dann sollten Sie jetzt schnell einen Blick darauf werfen. Denn so erfahren Sie, was in diesem Monat auf Sie zukommt.

Ihr kostenloses Monatshoroskop: Liebe, Karriere, Gesundheit und Glückstage

Astrologin Christine Schoppa hat für Sie in die Sterne geschaut. Im Monatshoroskop verrät sie Ihnen, ob Sie sich auf romantische Stunden mit Ihrem Partner freuen dürfen oder ob in der Liebe ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft nötig ist. Vielleicht starten Sie aber auch im Job richtig durch oder müssen ein bisschen mehr für Ihre Fitness tun? In Ihrem persönlichen Monatshoroskop erfahren Sie es.

Außerdem lesen Sie, an welchen Tagen Sie ganz besonders viel Glück haben und sich auf die eine oder andere Überraschung der Sterne freuen dürfen. Und sollte Ihr Monatshoroskop einmal prophezeien, dass Ihnen Stress und Streit drohen, umso besser! Denn wenn Sie schon vorher gelesen haben, dass es Ärger geben könnte, können Sie sich innerlich darauf einstellen. So sind Sie bestens auf alle Hindernisse vorbereitet.

Blicken Sie in die Zukunft mithilfe Ihres Monatshoroskops

Sie sehen also: Einen Blick auf Ihr ganz persönliches Monatshoroskop zu werfen, lohnt sich! Es ist wie Ihr persönlicher Ratgeber, der Sie durch den Monat begleitet. Sie können Ihr Monatshoroskop jederzeit bei uns nachlesen, nicht nur am Anfang des Monats. So können Sie bei Unklarheiten im Alltag immer wieder auf Ihr aktuelles Horoskop zurückgreifen.

Und das Beste ist: Bei uns finden Sie nicht nur Ihr aktuelles Monatshoroskop, sondern auch das Horoskop für die vergangenen Monate. So können Sie alle Informationen im Nachhinein noch einmal lesen und erfahren so, ob eingetreten ist, was Ihnen Ihr Monatshoroskop prophezeit hat.

Also: Lesen Sie am besten jetzt gleich Ihr aktuelles Monatshoroskop und ergänzend für das gesamte Jahr Ihr Jahreshoroskop 2023. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen immer auch einen Blick in Ihr Tageshoroskop, Ihr Wochenhoroskop in Ihr wöchentliches Liebeshoroskop und Ihr Liebeshoroskop für das Jahr 2023 zu werfen, um noch mehr Details für einzelne Kalenderwochen und zu bestimmten Lebensbereichen zu erfahren. Das chinesische Horoskop 2023 enthüllt wiederum, wie das Jahr für Ihr chinesisches Sternzeichen wird.