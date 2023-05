Salat trocknen ohne Schleuder - so geht's

Knackig und sauber soll er sein, der Salat. Aber was, wenn man gerade keine Salatschleuder zur Hand hat? Wie bekommt man den Salat auch ohne Schleuder trocken?

Ganz einfach: Die gewaschenen Salatblätter in ein frisches Küchenhandtuch geben, die Enden zusammenfassen und schleudern, was das Zeug hält. Aber Vorsicht: Den Salat unbedingt draußen trocken schleudern. Es könnte nass werden. Also - an die Schleuder, fertig, los!

Sie haben Lust auf Salat bekommen? Dann probieren Sie sich durch unsere 19 frühlingsfrischen Salat Rezepte.

Die Kochprofis - Einsatz am Herd immer donnerstags um 20.15 Uhr auf RTL 2