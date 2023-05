Jupiter hilft Ihnen dabei, Ihre gemeinsame Zeit 2017 so richtig wertzuschätzen. Nach dem Stress des letzten Jahres können Sie sich nun wunderbar entspannen. Venus und Mars helfen Ihnen außerdem bis 5. Juni auch aus Sackgassen einen Weg zu finden. Jetzt sehen Sie ganz deutlich, wie viel Ihnen an Ihrem Partner und Ihrer Beziehung liegt. Auf Sie kommt eine Phase zu, in der Sie noch einmal frisch verliebt sind.

Mars sorgt vom 20. Juli bis 6. September für noch mehr angenehmes Kribbeln. Vom 26. August bis 20. September stimmt Venus mit ein und sorgt für eine zusätzliche Portion Zärtlichkeit. Sie wissen ganz genau, wann Sie zusammen sein wollen und wann jeder Zeit für sich selbst braucht. Das Vertrauen, das Sie zueinander aufbauen, ist ganz wunderbar.

Doch bis 22. Oktober sollten Sie nicht zu viel von Ihrem Partner fordern. Wer sich daran hält, kann sich auf einen wunderschönen Herbst und Jahresausklang freuen.