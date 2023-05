Schwangere Mutter tanzt mit Tochter um die Wette!

Bei manchen Familien erkennt man einfach auf den ersten Blick, dass sie zusammen gehören. Sei es die Form der Nase oder die besonderen Augen, manche Verwandte sehen sich sehrähnlich. Doch diese Mutter und Tochter verbinden nicht nur Äußerlichkeiten. Sie teilen die gleiche Leidenschaft: Das Tanzen!

Den Rhythmus haben eindeutig beide- genau genommen sogar alle drei, denn die Mutter ist auch noch hochschwanger- im Blut. Das Video macht gerade auf Facebook die Runde. Zu Beginn tanzt die Familie noch nicht einmal und trotzdem hat sie schon die Herzen der Zuschauer erobert. Denn die kleine Jaylyn, die gerade einmal sechs Jahre alt ist, stellt sich und ihre Mutter höflicherweise erst einmal vor. Nicht zu vergessen ist hierbei ihr ungeborener Bruder im Bauch ihrer Mama, den sie nach eigenen Worten schon jetzt liebt.

Doch es wird noch besser, denn das Video ist nicht nur süß, sondern tatsächlich auch wirklich beeindruckend. Als die schwangere Mutter und ihre kleine Tochter anfangen zu tanzen, wird schnell klar, dass sie wirklich wissen, was sie tun. Die Musik erklingt und die Kleine legt sofort los. Als ihre Mutter strahlend dazu kommt, bewegen sich ihre Körper im Einklang zum Song „Watch Me (Whip/NaeNae)“ von Silento.

Mutter und Tochter tanzen um die Wette und auch der kleine Bruder wird im Bauch schon ganz schön durchgeschüttelt! Die Familie teilt eindeutig ein Talent. Der Tanz des Mädchens ist so herrlich anzusehen, dass selbst die Mutter irgendwann nur kapitulieren und lachen kann!

Als Jaylyns Mutter Nikki das Video auf Facebook teilte, hatte sie nicht damit gerechnet, innerhalb kürzester Zeit weltweit bekannt zu sein! Bereits über 17 Millionen Man (!) wurde der Tanzwettbewerb bereits angeschaut. Vielleicht sehen wir ja schon bald eine Fortsetzung zu dritt, wenn der kleine Bruder auf die Welt gekommen ist.

Auch witzig: Die "drei Zwillinge" erheitern ihre Zuschauer auf YouTube.

she kills me, im winded.. but this is as good as it gets lmao

Posted by Nikki Taylor on Freitag, 26. Juni 2015

