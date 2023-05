Durch den Einfluss von Venus und Mars wird es bis Juni ganz schön turbulent. Sie brauchen jetzt mehr Zeit für sich allein, vielleicht entwickeln Sie sogar Gefühle für eine andere Person. Treffen Sie jetzt keine voreiligen Entscheidungen. Der April wird schön. Sie sollten ihn genießen, denn er wird durch einen Mai voller Höhen und Tiefen abgelöst.

In den Sommermonaten 2017 wird viel diskutiert. Doch genau das können Sie als eine gute Chance nutzen, um in Ihrer Beziehung einige wichtige Dinge zu klären. Wenn Sie jetzt über die Dinge sprechen, die Sie stören, kommen Sie sich anschließend wieder näher.

Spätestens im September geht es dann wieder steil bergauf. Ihre Beziehung ist erfüllt von Liebe und Leidenschaft. Sogar über Nachwuchs kann nachgedacht werden. Jupiter bringt die Harmonie zurück. Das Fazit: Letztendlich haben die Turbulenzen in der ersten Jahreshälfte Ihre Beziehung sogar verbessert. Sie sind sich jetzt näher als je zuvor und haben gelernt, dass Sie auch in schwierigen Zeiten zueinander stehen.

Im November fühlt sich alles wieder wie ganz am Anfang an. Sie entdecken Ihre Liebe neu und genießen den Jahresausklang in vollen Zügen.