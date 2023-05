Süßes Video: Froschhochzeit statt Regentanz

„Küss den Frosch“, so heißt es für die kostümierten Frösche bei traditionellen Froschhochzeiten in Indien. Was für uns lustig aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: In ländlichen Regionen versucht man nämlich, lange Dürreperioden mit einer ‚Hochzeit‘ zwischen zwei Fröschen zu beenden. Nach alter Hindu-Tradition soll so der Regengott erheitert und der Monsun eingeleitet werden.

Das süße Video zeigt eine traditionelle Froschhochzeit in Indien. Diese soll Dürreperioden vor dem Monsun beenden und den Regengott erfreuen.