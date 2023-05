Der Krebs ist nicht gerne allein und verreist in den Ferien gerne mit Freunden oder der Familie. Wie ihre tierischen Artgenossen fühlt sich dieser Ferien-Typ am Wasser , also am Meer, am wohlsten. Der Krebs will sich wohlfühlen, träumen und in angenehmer Gesellschaft entspannen. Auch das Schlemmen und Genießen wird großgeschrieben, genauso wie kulturelle Highlights.