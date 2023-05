Eigentlich ist alles ganz einfach. Um einem Löwen den perfekten Urlaub zu bieten, braucht man nur eins: Von allem das Beste. Bei diesem Ferien-Typ darf es ruhig luxuriös zugehen. Löwen stehen gerne im Mittelpunkt und reisen am liebsten an die Tummelplätze des internationalen Jetsets. Dort gehen sie in den exklusiven Schuh -Läden und Edelkaufhäusern auf Shoppingtour.