Urlaubs-Typologie: Welcher Ferien-Typ ist der Steinbock?

Dem Steinbock fällt es schwer, sich zu entspannen - auch in den Ferien. Selbst im schönsten Urlaubsparadies spukt ihm die Arbeit im Kopf herum. Dieser Ferien-Typ liebt es beschaulich, was aber keineswegs mit primitiv gleichzusetzen ist. Der Steinbock ist nämlich nicht leicht zufriedenzustellen. Ein Hotelzimmer, das nicht ganz seinen Ansprüchen gerecht wird, verdirbt ihm die Laune. Das ist der Grund, warum er am liebsten die klassischen Urlaubsziele wählt.