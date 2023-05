Urlaubs-Typologie: Welcher Ferien-Typ ist der Wassermann?

Der Wassermann möchte alles sein, nur nicht gewöhnlich. So zieht es ihn im Urlaub zu extravaganten Orten und in ungewöhnliche Hotels, die seinem individualistischem Charakter entsprechen und ihm neue Eindrücke und Erlebnisse ermöglichen. Die erlebnishungrigen Wassermänner brauchen im Urlaub viel Ansprache. Ihr Wunsch nach Gesellschaft und ständiger Abwechslung können diesem Ferien-Typ in einem Club wohl am besten erfüllt werden.