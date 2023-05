Urlaubs-Typologie: Welcher Ferien-Typ ist der Widder?

Widder stecken voller Tatendrang. Auch im Urlaub kommt Faulenzen für Widder-Geborene nicht in Frage. Für den feurigen Widder heißt das Zauberwort Abwechslung, denn er möchte möglichst viele neue Eindrücke von seinen Reisen mit nach Hause nehmen. Städtereisen in die Metropolen dieser Welt sind für diesen Ferien-Typ das Größte. Dabei steigt der Widder gerne in Hotels ab, die ihm einen gewissen Luxus bieten. Schließlich gibt es nichts Besseres als sich im Wellnessbereich des Hotels zu entspannen, bevor man sich ins Nachtleben stürzt.