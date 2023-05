Urlaubs-Typologie: Welcher Ferien-Typ ist der Zwilling?

Der Zwilling ist ein Ferien-Typ, der ständig etwas Neues erleben möchte. Verzichten möchte er in den Ferien auf nichts - egal, ob es um Sport Kultur, Entspannung oder Genuss geht. Da es den Zwilling nie lange an einem Ort hät, ist eine Rundreise wie für ihn gemacht. Am liebsten reist er in einer Gruppe oder mit Freunden , denn er braucht ständig Ansprache und geistigen Austausch. Auch Ausgehen steht beim Zwilling in den Ferien ganz oben auf dem Programm. Er ist eben ein Nachtschwärmer.