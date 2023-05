Urlaubs-Typologie: Welcher Ferien-Typ ist die Waage?

Wohin soll es in den Ferien in diesem Jahr gehen? Diese Frage ist für die Waage häufig gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt einfach so viele Länder, die es zu entdecken gilt, so viele Hotels, in denen man absteigen könnte - da fällt der Waage die Entscheidung gar nicht so leicht. Gut, wenn dieser Ferien-Typ einen entschlusskräftigen Partner hat, der ihr die Entscheidung abnimmt. Wohin es dann letztendlich geht, ist der Waage ganz egal - Hauptsache vor Ort gibt es viel zu entdecken...