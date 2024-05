Venus-Horoskop ab 20. Mai 2024: In dieser magischen Liebeswoche werden Träume wahr!

Am Donnerstag, 23.05.2024, erwartet uns das Highlight dieser Woche. Venus und Jupiter finden in einer Konjunktion zusammen – ein Stelldichein des großen Glücks mit dem kleinen Glück. Die beiden hellsten Planeten des Sternenhimmels verbinden sich miteinander und leuchten nur für uns! Ein Zusammentreffen, das Ihrem Herz Freude schenken wird und Ihnen die Möglichkeit öffnet, Erfüllung in neuer und vertiefter Liebe zu finden. Gleichzeitig hüllt Venus mit Neptun uns in zart-rosigen Nebel ein, der unsere Sehnsüchte nach tiefer Verbundenheit und Romantik einfängt. Vielleicht begegnen Sie jemandem, der Ihre Welt versteht, ohne dass viele Worte nötig sind, jemand, der wie ein Echo Ihrer Seele wirkt.

Der Übergang in den Freitag bringt einen Stimmungswechsel mit sich, denn mit Venus Eintritt in die Zwillinge erwachen wir aus unseren träumerischen Momenten und werden dazu aufgerufen, in Kommunikation zu gehen und uns unter Menschen zu begeben. Es ist, als würde die Sonne den romantischen Nebel vertreiben, und plötzlich ist die Welt voller Möglichkeiten zum Lachen, Flirten und Spielen. Die leichte Brise, die nun durch Ihr Leben weht, trägt die Aufforderung, sich zu öffnen und das Zusammensein mit anderen zu suchen und genießen.

Am Samstag verdunkelt sich der Himmel kurzzeitig, nicht bedrohlich, sondern einladend, wie der samtige Vorhang einer Bühne, der sich für das Hauptstück des Abends öffnet. Das Trigon zwischen Venus und Pluto malt tiefe Violett- und Rottöne in Ihr emotionales Spektrum, Farben der Leidenschaft und der echten, tief empfundenen Liebe. Es ist ein Tag, an dem Beziehungen die Tiefe erreichen können, die wie ein Märchen anmuten wird – kraftvoll, transformativ und unvergesslich.

