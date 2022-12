Venus-Liebes-Horoskop ab 01.01.2023: So schön wird Ihre Liebe im Mars-Jahr!

Lassen Sie uns das Jahr 2023 freudig begrüßen. Denn es hat sich fest vorgenommen, Sie trotz aller Herausforderungen mit persönlichem Glück zu segnen. Schon die ersten Tage im Jahr 2023 sind sehr vielversprechend: Venus zaubert unter anderem im Verbund mit Glücksplanet Jupiter zärtliche Hoffnungsstreifen der Liebe an den Sternenhimmel. Das sind gute Vorzeichen für viele glückserfüllte Liebesmomente in den nächsten zwölf Monaten. Momente, die uns Kraft für das Leben geben. Freuen Sie sich also darauf, was die Liebe für Sie 2023 bereithält!

Jetzt lesen: Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Bei weiteren Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop, wenden Sie sich gerne an die Astrologin Britta Brede.

Jahresbeginn 2023: Die Liebe rückt in den Vordergrund

Sicher sind Sie nicht allzu traurig, dass 2022 nun hinter Ihnen liegt. Nicht nur aus astrologischer Sicht war es wieder ein sehr unberechenbares Jahr. Die Einschnitte und Unwägbarkeiten, die dies in den Alltag brachte, haben sicher auch Sie zu spüren bekommen und des Öfteren zur Verzweiflung gebracht.

Doch 2023 können erste Früchte geerntet werden, die durch Ihre zunehmende Anpassung auf die äußeren Gegebenheiten entstanden sind. Auch wenn erneut kein besonders ruhiges Jahr vor uns liegt: Endlich finden Sie wieder mehr Zeit und Raum, sich Ihrer Innenwelt und Ihren Träumen und Sehnsüchten zu widmen. Dabei steht die Liebe ganz besonders im Fokus, denn Venus setzt in der ersten Woche des Jahres 2023 sehr nachhaltige Akzente.

Christoph Weidners Jahreshoroskop 2023: Für alle gibt es Grund zur Freude!

1.1.2023: Venus zeigt uns die wahre Liebe

Bereits am Neujahrstag geht Venus im Steinbock eine enge Verbindung mit dem machtvollen Pluto ein und zeigt Ihnen, was wahre Liebe für Sie wirklich bedeutet. Und auch welchen Menschen Sie an Ihrer Seite brauchen, um für lange Zeit glücklich zu sein.

Das ausführliche Liebeshoroskop 2023 für alle Sternzeichen: Single oder vergeben

2.1.2023: Merkur und Neptun erlauben tiefe Seeleneinblicke

Am Montag, 2.1., trifft der rückläufige Steinbock-Merkur in einem anregenden Sextil auf den versonnenen Neptun. Diese beglückende Konstellation unterstützt Sie dabei, sich darüber klar zu werden, welche Themen dieses Jahr am meisten geeignet sind, um Sie glücklich und erfüllt zu machen. Vielleicht geht es dabei um die Aussöhnung mit Ihnen selbst. Vielleicht brauchen Sie dieses Jahr besonders den Herzenskontakt zur Tierwelt im Allgemeinen oder ganz bestimmten Seelentieren. Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, mehr mit der Natur in Kontakt zu kommen und Ihre Seele dadurch zu kräftigen.

Oder aber, Merkur/Neptun lässt Sie deutlich spüren, für welche Ideale Sie sich 2023 stark machen müssen, um zufrieden und erfolgreich zu sein. Was auch immer diese Woche in Ihnen durch Venus, Jupiter, Merkur und Neptun angestoßen wird – nehmen Sie es ernst, denn es zeigt Ihnen deutlich, welche frischen Ansätze im Laufe des Jahres Ihr Leben zum Positiven verändern werden.

Konstantin M. Schotts Jahreshoroskop 2023: Die Sterne sorgen für Hoffnung

3.1.2023: Venus im Wassermann befreit uns

Nun reist Venus am Dienstag, den 3.1.2023, weiter in den Wassermann, ins Zeichen der Freiheit und der Gleichwertigkeit. Achten Sie einmal darauf, was in den kommenden Tagen in Ihnen nach mehr Entfaltung drängt, von welchen Fesseln Sie sich lösen wollen und nach welchen frischen Gefühlserfahrungen Sie sich jetzt sehnen. Was immer nun dazu in Ihnen aufsteigt – notieren Sie es sich oder leiten Sie einen Liebesvorsatz für 2023 daraus ab. Denn die Sehnsüchte, die Ihnen Venus in Wassermann nun schenkt, wollen dieses Jahr unbedingt gelebt werden.

4.1.2023: Realisieren Sie jetzt Ihre Liebesträume

Ein guter Tag, um mit der Realisierung von Liebesträumen zu beginnen, ist Mittwoch, der 4.1. An diesem Tag begegnet Venus, auch als kleines Glück bekannt, Jupiter, dem großen Glück der traditionellen Astrologie, in einem inspirierenden Sextil. Diese selige Konstellation stärkt das Vertrauen in die Kraft der Liebe und hilft Ihnen dabei, die Weichen für ein erfülltes „Jahr der Liebe 2023“ zu stellen. Nutzen Sie diesen Tag, um jemandem Ihre Gefühle zu gestehen oder in einer anderen Form Ihre liebevollen Gefühle auszudrücken.

5.1.2023: Zukunftspläne nehmen Gestalt an

Was Sie jetzt anstoßen, kann sich in den nächsten zwölf Monaten ganz wundervoll entfalten. Auch der Donnerstag, 5.1.2023, steht für die Manifestation persönlichen Glücks unter einem sehr günstigen Stern. Die strahlende Sonne bildet an diesem Tag ein harmonisches Trigon mit Uranus, dem Herrscher des freiheitsliebenden Wassermanns. Was immer auch an negativen Erlebnissen hinter Ihnen liegt: Nun spüren Sie, dass Sie bereit sind, sich unbeschwert und lebensfroh auf neue Menschen oder frische Ansätze in gefestigten Beziehungen einzulassen und positive Zukunftspläne zu schmieden.

Übrigens: Auch wenn die Partnerschaft für Sie derzeit gar nicht im Fokus steht, bringt Ihnen der Kosmos diese Woche wichtige Hilfestellungen, um Ihr Jahr 2023 optimistisch, liebevoll und achtsam sich selbst und anderen gegenüber zu gestalten.

Klicken Sie sich jetzt durch die Galerie, um zu erfahren, welche Ihren persönlichen Liebes-Highlights 2023 sind.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: nga-Av /iStock