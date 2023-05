Video: Beach-Lampe selber machen - mit Sonya Kraus

Sonya Kraus sammelt Ideen auf der ganzen Welt. In ihrem letzten Thailand-Urlaub hat die Moderatorin eine ganz besondere Lampe entdeckt, die schöner kaum leuchten könnte. Zurück in den eigenen vier Wänden war Sonya Kraus klar: Die will ich auch haben! Schließlich soll das Beach-Feeling auch nach den Ferien möglichst lange anhalten. Und, dass schöne Dinge nicht viel Geld kosten müssen und auch noch ganz leicht umgesetzt sind, beweist sie in diesem "Sonya's Secrets"-Video.

Eine Lampe selber machen: Sehen Sie Schritt für Schritt, wie aus einer Schale und ein paar Wasserflaschen mit einer kreativen DIY-Idee eine stimmungsvolle Leuchte wird.

Sie wollen mehr DIY-Tipps von Sonya Kraus? Hier kommen weitere Videos von "Sonya's Secrets":

Sonya's Secrets: Dekorieren mit Perücken-Kopf

Sonya's Secrets: Handykabel selbst reparieren

Tipps von Sonya Kraus: Hortensien-Deko für jede Jahreszeit

Blumen binden: Frühlingsstrauß aus Supermarktblumen

Sonya's Secrets: Eiswürfel selber machen