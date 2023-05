Video: Niedliche Überraschung im Müllcontainer

Ein Müllcontainer steht auf offener Straße mitten in der Natur. Weit und breit ist nichts zu entdecken. Doch dann lässt sich eine Frau auf der Ladefläche eines Pick-ups vorfahren. Was versteckt sich wohl in dem Container?

Man beobachtet einen Pickup, der rückwärts auf einen großen Müllcontainer zusteuert. Auf der Ablagefläche des Autos befindet sich eine Person mit einer Leiter. Was haben sie bloß vor, in den Müll klettern? Die Aufnahmen sind verschwommen - aber dann tut sich was. Wer klettert denn da rum? Es hat Fell... BÄREN!

MIthilfe einer Leiter befreit die mutige Frau eine ganze Familie aus dem Müllcontainer. :-) Gar nicht so ungefährlich, die "Tierchen", aber sowas von sehenswert...

Sometimes it´s better to own a pickup-truck.You´ll love the happy end, we bet! :)

Posted by 4wheelfun on Samstag, 24. November 2012

