Video: So einfach stylen Sie eine Pony-Frisur

Kleine Typveränderung gefällig? Dann stylen Sie sich doch einfach mal eine Pony Frisur. Beauty-Expertin Sonya Kraus zeigt im Video, wie einfach das geht.

Ein Pony zum Anklippen: Wer seine Haare gerne mal anders stylen möchte, ohne gleich die Schere zu zücken, der kann zu einem Pony-Haarteil greifen. Zu kaufen gibt es das in Friseurläden oder dem Internet.

Echthaar wirkt hier am natürlichsten. Plastikhaar kann schnell zu doll glänzen und wirkt dadurch unecht. Achten Sie darauf, dass das Echthaar Ihrem eigenen Farbton möglichst nahe kommt, denn so gewährleisten Sie, dass das Pony-Haarteil nicht so auffällt.

Ebenfalls wichtig: Achten Sie darauf, dass die Befestigung möglichst gut ist. Rutsch das Haarteil, müssen Sie die ganze Zeit daran herumfummeln. Clips sind besser als kleine Kämme.

Wer diese kleinen Tipps beachtet, kann dank Sonya Kraus Hilfe, einen tollen Pony haben ohne direkt zum Friseur gehen zu müssen.

Noch mehr hilfreiche Videos von Sonya Kraus finden Sie hier.