Video: Wenn Männer eine Vagina zeichnen

"Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll ...."

"Das ist komplizierter als ich in Erinnerung hatte ..."

Die Männer in diesem Video tun sich echt schwer damit, eine Vagina zu zeichnen. Hier ein Knubbel, da ein paar wellige Linien. Ehrlich, es ist fast unglaublich, dass wir Frauen überhaupt ab und an erfüllenden Sex haben, wo die meisten Männer so wenig Ahnung von der weiblichen Anatomie haben.

Witziges Neben-Ergebnis des Experiments der amerikanischen Newssite mic.com: Der schwule Mann wusste bestens Bescheid und konnte sogar exakt die Klitoris einzeichnen. Hut ab und Halleluja!!

Für die Männer, die noch lernen wollen, hier gibt es ein paar Tipps:

