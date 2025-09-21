Das Gesundheitshoroskop vom 22. bis 28. September 2025: Hören Sie auf diesen Mond!

Der Mond ist diese Woche zunehmend und Sonne und Pluto verbinden sich im Trigon. Jetzt ist man sensibilisiert und hat ein besseres Gefühl für seinen Körper. Kein Wehwehchen entgeht uns und wir spüren, wenn unser Körper Hilfe braucht.

Eine gute Zeit, um Krankheiten vorzubeugen, sobald man erste Anzeichen erkennt. Hat man über einen längeren Zeitraum immer wieder ein stark gerötetes Gesicht und auch Kopfschmerzen, kann das Bluthochdruck bedeuten. Schmerzen im großen Zeh können auf Gicht hinweisen. Vor allem wenn der Schmerz mit Übelkeit und Pulsrasen verbunden ist. Blaue Lippen können auf eine Herzschwäche hindeuten, hinzu kommt, dass man beim Treppensteigen ganz schnell außer Atmen kommt, die Unterschenkel sind meist geschwollen. Das Herz pumpt nicht mehr die richtige Menge Blut durch den Körper. Gelb verfärbte Augen können auf ein Leiden der Leber oder der Gallenblase hindeuten. Scharfe Falten über dem Mund und eine graublasse Hautfarbe deuten oft auf Magengeschwüre hin.

Sollten Sie an Ihrem Körper Signale oder Symptome bemerken, die Ihnen ungewöhnlich vorkommen, dann sollten Sie zur Sicherheit immer so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.