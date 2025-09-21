präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop vom 22. bis 28. September 2025: Hören Sie auf diesen Mond!

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 22. bis 28. September 2025!

1 / 1
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Dieser Mond gibt uns rechtzeitig Warnsignale

Der Mond ist diese Woche zunehmend und Sonne und Pluto verbinden sich im Trigon. Jetzt ist man sensibilisiert und hat ein besseres Gefühl für seinen Körper. Kein Wehwehchen entgeht uns und wir spüren, wenn unser Körper Hilfe braucht.

Eine gute Zeit, um Krankheiten vorzubeugen, sobald man erste Anzeichen erkennt. Hat man über einen längeren Zeitraum immer wieder ein stark gerötetes Gesicht und auch Kopfschmerzen, kann das Bluthochdruck bedeuten. Schmerzen im großen Zeh können auf Gicht hinweisen. Vor allem wenn der Schmerz mit Übelkeit und Pulsrasen verbunden ist. Blaue Lippen können auf eine Herzschwäche hindeuten, hinzu kommt, dass man beim Treppensteigen ganz schnell außer Atmen kommt, die Unterschenkel sind meist geschwollen. Das Herz pumpt nicht mehr die richtige Menge Blut durch den Körper. Gelb verfärbte Augen können auf ein Leiden der Leber oder der Gallenblase hindeuten. Scharfe Falten über dem Mund und eine graublasse Hautfarbe deuten oft auf Magengeschwüre hin.

Sollten Sie an Ihrem Körper Signale oder Symptome bemerken, die Ihnen ungewöhnlich vorkommen, dann sollten Sie zur Sicherheit immer so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Artikelbild und Social Media: Andi / AdobeStock

Zur ersten Seite
Das Gesundheitshoroskop vom 22. bis 28. September 2025: Hören Sie auf diesen Mond!
Seite
  • 1
GesundheitshoroskopHoroskope
Sternzeichen Kreis in einem Türkis mit Sonne in der Mitte und den Sternzeichen samt ihrer Namen und Zeiten ihrer Saison - Foto: starblue / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 22.09.2025 über glückliche Fügungen freuen!

In der Woche ab dem 22. September 2025 warten auf diese 3 Sternzeichen Anerkennung, Erfolg und positive Veränderungen.

Der rote Mars und das Zeichen des Skorpions vor eine lila Galaxie - Foto: Astrowoche.de & iStock (Thanapol sinsrang, CHIARI_VFX)
Mars wechselt das Sternzeichen
Mars im Skorpion ab dem 22.09.2025: Für 2 Sternzeichen bringt dieses Power-Duo enorme Vorteile!

Mars im Skorpion sorgt für energievolle Monate, in denen vor allem zwei Sternzeichen eine Transformation erleben.

Sternzeichenkreis vor einem Sonnenuntergang - Foto: rawintanpin/iStock
Wochenende-Horoskop
Am Wochenende ab dem 20.09.2025 werden 3 Sternzeichen vom kosmischen Glück verwöhnt!

Am Wochenende ab dem 20.09. stehen die Sterne für Sternzeichen besonders günstig. Sie erleben außergewöhnlich schöne Tage.

Eine stolze Schlange umgeben von leuchtenden, chinesischen Laternen - Foto: @foxfotoco/AdobeStock (KI generiert)
Chinesisches Monatshoroskop
Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop für den Oktober, wie sich das Leben der Sternzeichen im Herbstmonat entwickelt.

Glückspilze in einem herbstlichen Zauberwald - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Glücksdaten im Oktober
Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage Ihres Sternzeichens!