Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Herbst 2025 auf einen Blick
Die Sterne begleiten uns durch den Herbst vom 22.09. bis zum 21.12.2025. Auf diese Ereignisse können wir uns freuen!
Die Tage werden kürzer, die Blätter an den Bäumen verändern ihre Farbe und die Euphorie des Sommers verwandelt sich nach und nach in eine herbstliche Gemütlichkeit. Am 22. September findet die Herbst-Tagundnachtgleiche statt und markiert den Jahreszeitenwechsel. Die Sonne zieht in die harmonische Waage und vor uns liegen ein paar wundervolle Herbstwochen. Jedenfalls bis zum 21. Dezember 2025, wenn am kürzesten Tag des Jahres, der Wintersonnenwende, die Sonne in den Steinbock zieht und der Herbst vom Winter abgelöst wird.
Doch an das Ende dieser ereignisreichen Zeit wollen wir noch gar nicht denken, denn erst einmal stehen uns aufregende Ereignisse und himmlische Chancen bevor. Hier finden Sie eine Übersicht zu all den Planetenwechseln, Mond-Highlights und Sternzeichen-Saisons, die uns im Herbst 2025 erwarten!
Lesen Sie auch: Herbsttypologie: So machen die Sternzeichen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!
Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im September 2025
22.09.2025: Herbst-Tagundnachtgleiche – Der kalendarische Herbstbeginn und gleichzeitig der Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht nahezu gleich lang sind.
22.09.2025: Beginn der Waage-Saison – Die Sonne zieht in das harmonische Luftzeichen und unterstützt unsere Empathie, unsere innere Balance und unsere Kreativität.
22.09.2025: Mars zieht in den Skorpion – Jetzt entsteht ein starker Antrieb, tiefgründige Veränderungen anzugehen. Der leidenschaftliche Skorpion lenkt unseren Fokus auf echte Herzensangelegenheiten.
Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Oktober 2025
06.10.2025: Merkur zieht in den Skorpion – Dieser Merkur-Wechsel sorgt dafür, dass wir unangenehmen Situationen nicht mehr aus dem Weg gehen. Unter dem Einfluss der Skorpion-Energien wird es tiefgründig und vielleicht sogar konfrontativ.
07.10.2025: Vollmond im Widder – Dieser Vollmond weckt in uns allen die Eigenschaften des Feuerzeichens. Dazu gehören Optimismus, Impulsivität, Dynamik und Durchsetzungsvermögen!
13.10.2025: Venus zieht in die Waage – Der Liebesgott im wohl harmoniebedürftigsten Sternzeichen... Jetzt kann es ja nur romantisch, vertraut und liebevoll werden. Konflikte bleiben in dieser Phase aus!
14.10.2025: Pluto wird direktläufig – Nach fast einem halben Jahr wird der Zwergplanet wieder direktläufig. Jetzt können wir uns wieder mit karmischen Energien befassen und finden Antworten auf die wichtigen Lebensfragen.
21.10.2025: Neumond in der Waage – Dieser Oktober-Neumond hilft uns dabei, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu festigen. Wir streben nach innerem Frieden und einem harmonischen Umfeld.
22.10.2025: Neptun in den Fischen – Die Fische bekommen Besuch von ihrem Herrscherplaneten. Dieser Wechsel öffnet den Zugang zu unserer Fantasie, unseren Träumen und unserer inneren Welt.
23.10.2025: Beginn der Skorpion-Saison – Die Sonne wechselt in den Skorpion. In der zweiten Phase des Herbstes rücken Emotionalität und die persönliche Entwicklung in den Vordergrund.
29.10.2025: Merkur zieht in den Schützen – Dieser Wechsel fördert den freien Austausch von Meinungen, Interesse an neuen Perspektiven und eine positive, zukunftsorientierte Grundstimmung.
Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im November 2025
04.11.2025: Mars zieht in den Schützen – Eine frische Energie zum Monatsbeginn, denn wenn Mars in den Schützen wechselt, werden wir mutiger, optimistischer und starten voller Tatkraft und Abenteuerlust in neue Projekte.
05.11.2025: Vollmond im Stier – Der November-Vollmond bringt innere Ruhe, Bodenständigkeit und hilft uns dabei, den Fokus auf die wirklich wichtigen Ziele zu richten. Jetzt geht es vor allem um Stabilität und Sicherheit.
06.11.2025: Venus zieht in den Skorpion – Sind Sie bereit für einen Ritt auf der Gefühlsachterbahn? Der Venus-Wechsel in das emotionale Wasserzeichen bringt Höhen und Tiefen. Jetzt kommen alle Karten auf den Tisch.
08.11.2025: Uranus zieht in den Stier – Eine interessante Wechselwirkung, denn Uranus steht für Flexibilität und Veränderung und der Stier schätzt Gewissheit und Stabilität. Jetzt geht es um die richtige Balance.
09.11.2025: Merkur wird rückläufig – Eine gefürchtete Phase in der vor allem unsere Kommunikation und unser technisches Verständnis leiden. Zum Glück dauert sie dieses Mal nur ein paar Wochen an.
11.11.2025: Jupiter wird rückläufig – Jetzt können wir uns nicht mehr auf die Unterstützung des Glücksplaneten verlassen. Das bietet allerdings die Gelegenheit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und seine Ziele aus eigener Kraft heraus zu verwirklichen.
15.12.2025: Mars zieht in den Steinbock – Dieser Mars-Wechsel verleiht allen Sternzeichen Zielstrebigkeit, Disziplin und Durchsetzungskraft, birgt aber auch die Gefahr von Überforderung durch zu hohe Ansprüche.
19.11.2025: Merkur zieht in den Skorpion – Der Kommunikationsplanet im leidenschaftlichen Wasserzeichen fördert den Drang, verborgenen Themen auf den Grund zu gehen. Die Masken fallen und wir blicken hinter die Fassade!
20.11.2025: Neumond im Skorpion – Der November-Neumond hilft uns dabei, alte Ängste loszulassen, Klarheit über die eigenen Wünsche zu gewinnen und Beziehungen auf eine intensivere Ebene zu heben.
22.11.2025: Beginn der Schütze-Saison – Jetzt brechen alle Sternzeichen aus ihrer Komfortzone aus und haben keine Angst davor, etwas Neues zu wagen. Der Schütze-Optimismus begleitet uns dabei!
28.11.2025: Saturn wird direktläufig – Blockaden lösen sich und wir können mit neuer Klarheit und Disziplin unsere Vorhaben voranbringen. Vor allem beruflich lassen sich nun große Fortschritte erzielen!
29.11.2025: Merkur wird direktläufig – Wir können Aufatmen! Konflikte und Missverständnisse nehmen ab, die Technik tut wieder das, was sie soll und dadurch wird die allgemeine Grundstimmung besser. In diesem Jahr wird Merkur zum Glück nicht mehr rückläufig - wir haben es geschafft!
30.11.2025: Venus zieht in den Schützen – Der Wechsel der Liebesgöttin bringt Abwechslung, Optimismus und neue Lebendigkeit in unsere romantischen Beziehungen. Gleichzeitig wird auch der Wunsch nach Freiheit verstärkt.
Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Dezember 2025
05.12.2025: Vollmond in den Zwillingen – Dieser Vollmond rückt Kommunikation, Offenheit und Neugier in den Vordergrund. Vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit sorgt er für einen fröhlichen Austausch und bringt uns enger zusammen.
10.12.2025: Neptun wird direktläufig – Wenn der Traumplanet direktläufig wird, gewinnen Fantasie, Intuition und spirituelle Offenheit wieder an Bedeutung. Wir dürfen uns jetzt von unseren kreativen Impulsen leiten lassen.
11.12.2025: Merkur zieht in den Schützen – Nach einer kurzen Pause im Skorpion zieht Merkur zurück in das Feuerzeichen und fördert vor allem unser Interesse an philosophischem Austausch.
20.12.2025: Neumond im Schützen – So kurz vorm Jahresende sorgt der Neumond im abenteuerlustigen Schützen für viel Energie! Der perfekte Moment, um seine Neujahrsvorsätze zu verfassen oder sich nochmal Punkte von diesem Jahr vorzunehmen, bevor es zu spät ist.
21.12.2025: Beginn der Steinbock-Saison – Die Steinbock-Sonne begleitet uns durch die Feiertage und ins neue Jahr. Das produktive Erdzeichen sorgt wie jedes Jahr dafür, dass wir fleißig und diszipliniert in den Januar starten!
21.12.2025: Wintersonnenwende – Der Herbst liegt nun hinter uns und am kürzesten Tag des Jahres begrüßen wird den Winter. Jetzt ist der perfekte Moment, um die letzten Wochen Revue passieren zu lassen und Pläne für die neue Jahreszeit zu schmieden.
Artikelbild und Social Media: Chy Creator / AdobeStock