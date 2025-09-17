Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Herbst 2025 auf einen Blick

05.12.2025: Vollmond in den Zwillingen – Dieser Vollmond rückt Kommunikation, Offenheit und Neugier in den Vordergrund. Vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit sorgt er für einen fröhlichen Austausch und bringt uns enger zusammen.

10.12.2025: Neptun wird direktläufig – Wenn der Traumplanet direktläufig wird, gewinnen Fantasie, Intuition und spirituelle Offenheit wieder an Bedeutung. Wir dürfen uns jetzt von unseren kreativen Impulsen leiten lassen.

11.12.2025: Merkur zieht in den Schützen – Nach einer kurzen Pause im Skorpion zieht Merkur zurück in das Feuerzeichen und fördert vor allem unser Interesse an philosophischem Austausch.

20.12.2025: Neumond im Schützen – So kurz vorm Jahresende sorgt der Neumond im abenteuerlustigen Schützen für viel Energie! Der perfekte Moment, um seine Neujahrsvorsätze zu verfassen oder sich nochmal Punkte von diesem Jahr vorzunehmen, bevor es zu spät ist.

21.12.2025: Beginn der Steinbock-Saison – Die Steinbock-Sonne begleitet uns durch die Feiertage und ins neue Jahr. Das produktive Erdzeichen sorgt wie jedes Jahr dafür, dass wir fleißig und diszipliniert in den Januar starten!

21.12.2025: Wintersonnenwende – Der Herbst liegt nun hinter uns und am kürzesten Tag des Jahres begrüßen wird den Winter. Jetzt ist der perfekte Moment, um die letzten Wochen Revue passieren zu lassen und Pläne für die neue Jahreszeit zu schmieden.