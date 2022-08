Name: Geburtstag: Geburtsort: Aszendent berechnen

Jetzt lesen:Das Jahreshoroskop 2022: Was erwartet Ihr Sternzeichen?

Wichtig für die Berechnung Ihres Aszendenten ist insbesondere Ihre exakte Geburtszeit und Ihr Geburtsdatum. Vielleicht können Ihre Eltern Ihnen mit dieser Information aushelfen. Ansonsten gibt auch Ihre Geburtsurkunde Aufschluss darüber, wann genau Sie zur Welt gekommen sind. Auch Ihr Geburtsort ist bei der Berechnung Ihres Aszendenten entscheidend, da dieser aussagt, in welcher Zeitzone Sie sich zum Zeitpunkt Ihrer Geburt befanden.

Unser Aszendenten-Rechner macht es Ihnen ganz einfach, Ihren Aszendenten kostenlos zu berechnen. Sie geben einfach Ihre Daten ein und mit einem Klick erhalten Sie das Ergebnis. Zusätzlich erklären wir Ihnen auch, was es genau mit Ihrem Aszendenten auf sich, was seine Eigenschaften sind und wie Sie diese für sich nutzen können.

Alles über die Eigenschaften der Sternzeichen

Aszendent Bedeutung: Was er über Sie verrät

Der Aszendent eines jeden Menschen, enthüllt verschiedene Details über die Persönlichkeit. Ob jemand besonders aktiv ist oder aber die Welt eher von einem nüchternen Standpunkt aus betrachtet - als das lässt sich erfahren, wenn man sich den Aszendenten genauer anguckt.

Wenn Sie Ihren persönlichen Aszendenten kennen, können Sie außerdem mehr darüber lernen, wie Sie mit äußeren Einflüssen umgehen, um warum Sie auf diese auf eine bestimmte Art und Wiese reagieren. Er verrät Details über unsere Sichtweisen und Meinungen.

Im Gegensatz zum Sternzeichen, das sich daraus erschließt, in welchem Tierkreiszeichen die Sonne am Tag der Geburt steht, wird der Aszendent noch wesentlich genauer ermittelt.

In der Astrologie ist der Aszendent das Sternzeichen, das zu Ihrer genauen Geburtszeit am östlichen Horizont aufsteigt. Damit kann Ihr Aszendent also auch eines der zwölf bekannten Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische sein.

Es kann sein, dass der Aszendent identisch mit dem Sternzeichen ist. Häufiger ist er jedoch ein anderes Tierkreiszeichen.

Ein kurzer Überblick über die Bedeutung der Aszendenten

Menschen, deren Aszendent Fische, Jungfrau, Zwillinge oder Schütze ist, gelten als besonders flexibel und anpassungsfähig. Damit können sie schnell auf wechselnde Umstände reagieren, neigen allerdings beispielsweise in Diskussionen dazu, zu schnell nachzugeben und halten nicht an ihrer eigenen Meinung fest.

Das kann denjenigen mit dem Aszendenten Widder, Krebs, Waage oder Steinbock nicht passieren. Sie halten an ihren Meinungen und Ansichten fest und lassen sich nur schwer umstimmen. Sie wollen Anführer sein und sind sehr ehrgeizig.

Mit dem Aszendent Stier, Löwe, Skorpion oder Wasserman liegt es nah, dass Sie besonders beharrlich sind. Sie legen Wert auf Stabilität und mögen es, wenn Dinge, Beziehungen in Ihrem Leben Bestand haben. Gerade mit plötzlichen Veränderungen in Ihrem Leben tun Sie sich schwer.

Dies ist nur ein grober Überblick über Details, die Ihr Aszendent Ihnen verraten kann. Erfahren Sie jetzt mehr zu Ihrem eigenen Aszendenten und probieren Sie unseren Aszendenten-Rechner aus.