Runen: Die Bedeutung der 24 Futhark-Runen und Tipps fürs Legen

Was sind Runen und woher kommen sie?

Die uralten Runen stammen aus der Wikingerzeit, doch die Faszination für die magischen Schriftzeichen hält noch bis heute an. Gezeichnet aus Linien und Symbolen, dienten sie den Menschen damals als Buchstaben und Inschriften. Die mystische Runenkraft wurde aber auch für magische Rituale und Wahrsagerei genutzt sowie um sich mit den Göttern, der Natur und den kosmischen Energien zu verbinden.

Runen spielten in der nordischen und germanischen Mythologie eine wichtige Rolle und besonders unter den altnordischen Völkern in Skandinavien und Norddeutschland waren sie vom 2. bis 14. Jahrhundert weit verbreitet. Sie wurden auf Weihesteinen, Münzen, Waffen, Tierknochen und Schmuck angebracht sowie zum Schutz als Accessoire am Körper getragen oder über der Haustür aufgehängt.

Es lässt sich bis heute jedoch nicht genau nachverfolgen, wer die Runen erfunden hat oder woher sie ursprünglich stammen, was sie nur umso geheimnisvoller macht.

Runen Bedeutung: Alles, was Sie wissen müssen

Jeder Rune werden unterschiedliche Kräfte zugesprochen, die uns unterstützen, ermutigen und beistehen können. Doch wird eine Rune umgekehrt gezogen, also mit dem Symbol auf dem Kopf liegend, deutet dies manchmal auch auf drohendes Unheil oder eine Warnung hin. Das gilt beispielsweise für die Runen Raidho und Naudhiz. Letztendlich wollen die Runen aber unser Bestes und auch aus Chaos und Komplikationen lassen sich mit Ihrer Hilfe wichtige Lehren und Erfahrungen ziehen.

Das jeweilige Runensymbol, welches auf den Runen zu erkennen ist, hat zudem eine spirituelle Bedeutung, die sich mit ihrem zugeordneten Laut und Namen erklären lässt. Die Runennamen stehen dabei für Naturerscheinungen und Phänomene wie beispielsweise Hagel, Wasser und Eis, aber auch für verschiedene Tiere. So trägt die erste Rune Fehu beispielsweise den Laut "F" und das Wort Fehu bedeutet "Vieh". Teilweise basieren die Runen sogar auf der nordischen und germanischen Mythologie. Die Rune Ansuz wird beispielsweise dem Göttervater Odin zugeordnet und Ingwaz lässt sich vom Fruchtbarkeitsgott Freyr ableiten.

Runen spiegeln das Leben wider und lassen sich einsetzen, um uns mit sämtlichen Situationen auseinanderzusetzen und Antworten auf unsere wichtigsten Fragen zu finden. Die Runen dienen zu unserem Schutz und wir können Sie als Kraftquelle nutzen, die uns durch schwierige Situationen hilft oder uns zu neuen Ideen inspiriert, wenn wir einmal nicht weiterwissen. Runen warnen uns jedoch auch davor, wenn etwas schiefläuft, gesundheitliche Beschwerden drohen oder wir uns aktuell auf dem falschen Lebenspfad befinden.

Das Runenalphabet: Wie lassen sich Futhark Runen legen und deuten?

Es gibt mehrere Herangehensweisen, um die Runen zu befragen. Sie können beispielsweise jeden Tag eine Rune ziehen, um die spirituelle Botschaft zu empfangen, oder sich eine konkrete Fragestellung überlegen und dann Ihre Rune ziehen. Doch auch die Arbeit mit dem Runenorakel sowie das Legen von Liebesrunen und Binderunen sind hilfreich.

Bei uns erfahren Sie alles Wichtige zu den Runen des älteren Futhark, auch als "Elder Futhark" bekannt. Das 24er Futhark ist das älteste und bekannteste Runenalphabet, das nach den Anfangsbuchstaben der ersten sechs Runen Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho und Kenaz benannt ist und aus insgesamt vierundzwanzig Runen besteht.

Lassen Sie sich in die spirituelle Welt der Runen entführen, erfahren Sie, was jedes Runensymbol konkret bedeutet, und nutzen Sie die Runenmagie als Bereicherung für Ihr Leben.