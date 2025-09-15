Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 15. bis 21. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Die Farbe der Hoffnung bringt Sie erfolgreich durch die Woche. Also tragen Sie viel und oft Grün.

Ihre Glückszahlen: 16, 22, 23, 27, 32 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Optimist*innen, die Ihnen zeigen, wie schön das Leben ist.