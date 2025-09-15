Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Fisch?
Ihre Glücksfarbe: Die Farbe der Hoffnung bringt Sie erfolgreich durch die Woche. Also tragen Sie viel und oft Grün.
Ihre Glückszahlen: 16, 22, 23, 27, 32 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Optimist*innen, die Ihnen zeigen, wie schön das Leben ist.
