Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Orange macht Sie recht munter und bringt Ihre Energien zum Ausdruck. Ein Halstuch reicht schon.
Ihre Glückszahlen: 9, 17, 21, 29, 32 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie ernst nehmen.
