Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 15. bis 21. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Orange macht Sie recht munter und bringt Ihre Energien zum Ausdruck. Ein Halstuch reicht schon.

Ihre Glückszahlen: 9, 17, 21, 29, 32 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie ernst nehmen.