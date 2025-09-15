Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Beige bringt Sie jetzt zur Ruhe. Sie können sich dann auf die wichtigen Dinge im Leben besinnen.
Ihre Glückszahlen: 3, 12, 23, 29, 30 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die einfach für Sie da sind.
Video: Glutamat