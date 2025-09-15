Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie Mut brauchen für ein wichtiges Gespräch, sollten Sie Rot tragen. Es stärkt Sie.
Ihre Glückszahlen: 1, 6, 26, 29, 30 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Am allerwichtigsten sind jetzt Ihre Freund*innen.
