Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 15. bis 21. September 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Helle Farben fördern Ihre positiven Eigenschaften. Also greifen Sie zu Rosa, Hellblau, Lila.
Ihre Glückszahlen: 9, 15, 22, 26, 29 und 31. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Kinder erweichen Ihr Herz.
