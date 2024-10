Diese Sternzeichen haben ab dem 05.10.2024 ein echtes Power-Wochenende!

Der Mond steht an diesem Wochenende im Skorpion und damit günstig für Fische. Sie sind vollkommen zufrieden mit sich und alle Aufgaben und Termine werden mühelos erledigt. Alles verläuft ganz nach Ihrem Geschmack. Sie kommen wunderbar mit Ihren Mitmenschen aus und die Kommunikation läuft heute wie von selbst. Sie sind im ständigen Austausch - was gut ist, weil Sie sich mal einiges von der Seele reden können.

Der Skorpion-Mond bringt auch am Sonntag eine belebende Energie mit sich. Sie fühlen sich voller Tatendrang und sind bereit, aktiv zu werden. Allerdings könnte Sie die Mondenergien auch ein wenig nervös machen, übertreiben Sie es einfach nicht in Ihrem Aktionismus. Am Abend kann es zu einer wundervollen Überraschung kommen. Sie können Ihr Glück kaum fassen!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Achten Sie darauf, nicht den ganzen Tag zuhause zu verbringen, sondern auch mal rauszugehen und aktiv zu werden.

Artikelbild und Social Media: bymuratdeniz / iStock