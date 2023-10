Chinesisches Horoskop 2024: Liebe, Beruf und Gesundheit im Jahr des Holz-Drachen

Einen ersten Einblick in Ihr chinesisches Horoskop 2024 erhalten Sie in den unten aufgeführten Zusammenfassungen. Anhand der Geburtsjahre können Sie feststellen, welchem chinesischen Sternzeichen Sie selbst oder auch andere Personen zugeordnet sind.

Benötigen Sie noch detailliertere Informationen und möchten Sie Ihr chinesisches Sternzeichen mitsamt des zugehörigen Elements erfahren, können Sie hier noch einmal tiefer in die chinesische Astrologie eintauchen.

Ratte: Geboren 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Für Ratten werden im Jahr des Holz-Drachen Liebesträume wahr. Ob frisch verliebt oder das erneute Aufblühen einer Partnerschaft – Sie bekommen endlich das, was Sie sich schon lange wünschen. Ab August befinden Sie sich dann auch karrieretechnisch auf der Überholspur und sind dabei nicht zu bremsen. Ihr chinesisches Horoskop 2024 für das Sternzeichen Ratte erklärt, warum genau.

Büffel: Geboren 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Auch wenn das Jahr des Holz-Drachen Sie fit und vital durch den Alltag schreiten lässt, sollten Sie sich nicht übernehmen. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und nehmen Sie Untersuchungen ernst, um auch bis zum Jahresende Ihre Power zu behalten. Büffel können vor allem in der ersten Jahreshälfte einen Neuanfang wagen. Tipp: Glauben Sie an Ihr Können und Ihr Mut wird belohnt. Was Sie sonst noch Schönes erwartet, erfahren Sie in Ihrem chinesischen Horoskop 2024 für das Sternzeichen Büffel.

Tiger: Geboren 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950

Tiger werden im Jahr 2024 vom Liebesblitz getroffen, vor allem im Mai stehen die Chancen dafür ausgezeichnet. Bei vergebenen Tigern blüht die Liebe im Juli wieder auf. Wichtige Verträge und Geschäfte sollten Sie in der ersten Jahreshälfte abschließen, dann sind die Chancen auf Erfolg besonders hoch. Ruhe und Entspannung stellen sich ab Sommer ein, wenn Sie ganz in Ihrer Mitte angekommen sind. Weitere Details sind im Horoskop 2024 für das Sternzeichen Tiger zu finden.

Hase: Geboren 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951

Hasen können sich auf ein gefühlvolles und erfolgreiches Jahr freuen. Im Juli werden ein paar Wolken am Liebeshimmel aufziehen, doch diese sind spätestens ab August Schnee von gestern. In den Monaten Februar, Mai, Juni, August und Oktober ist Ihre Leistungskurve besonders steil. Genauere Details verrät Ihnen das Horoskop 2024 für das Sternzeichen Hase.

Drache: Geboren 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952

Das Jahr des Holz-Drachen hält für Sie als Drache viele Glücksmomente bereit. Bereits im März und April wird sich Ihre harte Arbeit auszahlen. Während sich spätestens ab Herbst Möglichkeiten für finanzielle Gewinne bieten, erwartet Sie am Jahresende eine besondere Überraschung in der Liebe. Was genau passiert, lesen Sie in Ihrem chinesischen Horoskop 2024 für das Sternzeichen Drache.

Schlange: Geboren 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953

Schlangen erwarten im Jahr des Holz-Drachen aufregende Begegnungen. Sie können neue Kontakte knüpfen und für Singles kann sogar die große Liebe dabei sein. Vor allem in den Monaten August und September klopft Ihr Herz wie verrückt. Um sich auch den beruflichen Erfolg zu sichern, müssen Sie sich jedoch ganz besonders anstrengen. Wie das gelingt, verrät das Horoskop 2024 für das Sternzeichen Schlange.

Pferd: Geboren 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954

Für Sie als Pferd hält das Jahr 2024 viele positive Überraschungen bereit. In der Liebe erwarten Sie jede Menge Leidenschaft und Romantik. Singles befinden sich in den Monaten Mai, Juli und August regelrecht im Flirtfieber. Die Sterne bieten auch die Möglichkeit, mit frischen Ideen durchzustarten und für positive Veränderungen zu sorgen. Worauf Sie sich genau freuen können, lesen Sie im chinesischen Horoskop 2024 für das Sternzeichen Pferd.

Ziege: Geboren 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955

Wenn Ziegen auf ihre Intuition achten, steht ihnen ein wunderbares Jahr bevor. Ihnen bieten sich viele Chancen, sich weiterzuentwickeln und neues Glück in Ihr Leben zu lassen. Während vergebene Ziegen im April und Mai ihre Liebe genießen, können Singles sich vor allem im Juni und September auf wundervolle Liebesmomente freuen. Welche besonderen Highlights Sie noch erwarten, erfahren Sie in Ihrem ausführlichen chinesischen Horoskop für das Sternzeichen Ziege.

Affe: Geboren 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956

Affen surfen vor allem im Frühjahr und Herbst auf einer Liebeswelle und gemeinsame Aktivitäten schweißen noch enger zusammen. Das Jahr des Holz-Drachen verleiht Ihnen neuen Schwung und lässt Sie so richtig durchstarten. Kleiner Tipp: Nehmen Sie ruhig die Hilfe und Ratschläge von anderen an. Sie müssen nicht alles allein stemmen. Lesen Sie in Ihrem Horoskop 2024 für das Sternzeichen Affe, worauf Sie noch achten sollten, um erfolgreich und gesund durch Jahr zu kommen.

Hahn: Geboren 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957

Achten Sie als Hahn im Jahr des Drachen unbedingt mehr auf Ihre Gesundheit. Ausreichend Schlaf ist für Sie genauso wichtig wie regelmäßige Bewegung, um Krankheiten zu vermeiden und fit durch den Alltag zu kommen. Wie Sie sowohl in der Liebe als auch im Beruf Erfolge ernten, offenbart das chinesische Horoskop 2024 für das Sternzeichen Hahn.

Hund: Geboren 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

Für Hunde bieten sich im Jahr des Holz-Drachen großartige Liebesschancen. Vor allem die Monate März, Mai, Juni und Oktober werden intensiv und prickelnd. Besonders schön: Sie können in diesem Jahr Berge versetzen und viele Gewinne feiern. Wie Ihnen das am besten gelingt, lesen Sie in Ihrem detaillierten Horoskop 2024 für das Sternzeichen Hund.

Schwein: Geboren 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Eine Botschaft der Sterne für alle Schweine: Genießen Sie die Liebe in vollen Zügen! Sie bezaubern andere mit Ihrem fantastischen Wesen und haben im Frühling und Herbst die besten Chancen, um eine neue Partnerschaft einzugehen. Vergebene freuen sich über viel Romantik und rücken wieder näher mit ihrem Herzblatt zusammen. Welche Chancen sich im Beruf ergeben und wie es Ihnen gesundheitlich geht, lesen Sie am besten im chinesischen Horoskop 2024 für das Sternzeichen Schwein.