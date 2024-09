Das große Herbst-Horoskop 2024: Was Fische jetzt erwartet!

Im Herbst geben Ihnen die Sterne eine wichtige Lektion, lieber Fisch! Sie sind für Ihr Glück selbst verantwortlich und wenn sich etwas verändern soll, dann müssen Sie den ersten Schritt machen. Nachdem Sie zu Beginn des Oktobers das Gefühl haben, auf der Stelle zu stehen, kommen Sie im Verlauf des Herbstes so richtig in Fahrt. Weiter so! Das Ziel ist zum Greifen nah!

Ihr Glückstag im Herbst:

8. Oktober 2024: Die Sterne erfüllen Ihnen gerne einen Herzenswunsch!