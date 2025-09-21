Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Jungfrau

In dieser Woche zeigt Ihnen der Kosmos, liebe Jungfrau, dass Sie nicht stets alles analysieren müssen, um erfolgreich zu sein. Ihren Zielen kommen Sie näher, wenn Sie Ihrer Intuition denselben Platz geben wie Ihrem Verstand. Eine klare Entscheidung, die Sie Mitte der Woche treffen, wird langfristig eine große Last von Ihnen nehmen. Halten Sie sich nicht mit Kleinigkeiten auf. Dann schenkt Ihnen Uranus den Mut, aus vertrauten Mustern auszubrechen – genau darin liegt der Schlüssel zu Ihrem Erfolg. Perfektion ist nämlich keine Bedingung für Glück ist. Ihre Zukunft beginnt, wenn Sie sich erlauben, Fehler nicht als Schwäche, sondern als Wachstum zu sehen.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich lasse los, was mich zurückhält, und schaue nach vorne.“