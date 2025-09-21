Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Fische
Wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken, lieber Fisch!
Sie träumen oft groß, lieber Fisch, doch in dieser Woche erkennen Sie, welches Ziel wirklich erreichbar ist. Diese Klarheit ist Ihr Schutz vor neuen Enttäuschungen. Uranus schenkt Ihnen den Mut, eine ungewöhnliche Idee ernst zu nehmen, die bisher nur Fantasie war. Pluto erinnert Sie daran, dass Tiefe und Vertrauen keine Schwächen sind, sondern Stärken. Plötzlich erkennen Sie, wer in Ihrem Leben tatsächlich fest an Ihrer Seite steht. Ihre großen Wünsche erfüllen sich, wenn Sie sich nicht in Illusionen verlieren, sondern Ihrer inneren Stimme zuhören. Diese Woche gibt Ihnen die Chance, genau das zu tun und damit den Grundstein für ein neues Kapitel zu legen.
Ihr Zukunftsmantra:
„Ich vertraue meiner inneren Stimme.“