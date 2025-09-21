Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, Sie haben gelernt, stark zu wirken. Doch diese Woche zeigt Ihnen, dass wahre Größe im Zulassen liegt. Ihre größten Wünsche erreichen Sie nicht im grellen Rampenlicht, sondern durch stille Entschlossenheit. Tief in Ihrem Herzen wissen Sie doch: Es gibt Menschen, die Sie verstehen, ohne dass Sie ständig kämpfen oder sich beweisen müssen. Vertrauen Sie auf diese Nähe. Auch Uranus stellt unbequeme Fragen, die Sie zwingen, Ihre Zukunft mutig neu zu ordnen und Ihr Fundament so zu stärken. Sie lernen, den kleinen Siegen genauso viel Gewicht zu geben wie den großen Triumphen, und spüren, wie Ihr Leben an Tiefe gewinnt.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich wachse, wenn ich zuhöre und strahle, wenn ich vertraue.“