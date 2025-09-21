Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, Sie erkennen in dieser Woche, dass Durchhaltevermögen oft wichtiger ist als der schnelle Erfolg. Die Sonne zeigt Ihnen, dass Ihre größten Ziele nicht im Sturm erobert werden, sondern Schritt für Schritt, in einem Tempo, das Sie langfristig trägt. Krisen können Sie jetzt vermeiden, indem Sie den Blick auch für die kleinen Fortschritte schärfen. Eine Begegnung oder ein Gespräch am Mittwoch liefert dafür wichtige Impulse. Vermeiden Sie den Drang, alles sofort zu erzwingen – gerade ist Geduld Ihr stärkster Verbündeter. Sie erreichen Ihre Wunschziele, wenn Sie diese Woche als Wendepunkt begreifen, an dem Sie Klarheit statt Aktion wählen.

Ihr Zukunftsmantra:

„Ich bestreite mein Leben in einem Tempo, das ich langfristig halten kann.“