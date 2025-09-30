Monatshoroskop - Widder für Oktober 2025
Positive Aussichten in allen Lebensbereichen, lieber Widder!
LIEBE:
Lieber Widder, filmreif entwickelt sich eine Romanze, wenn Venus ab dem 14. Oktober in der Waage steht. Sie verbringen wundervolle Stunden mit einem Menschen, plaudern stundenlang in einem Café, streifen durch Ausstellungen und enden in leidenschaftlichen Kuschelstunden. Sie fühlen sich Ende des Monats in einem sicheren Hafen angekommen und sind so glücklich, endlich eine Schulter zum Anlehnen zu haben.
KARRIERE:
Das sind gute Aussichten! Berufliche Zukunftsfragen lassen sich mithilfe von vertrauenswürdigen Kolleg*innen klären und bringen Sie schnell weiter. Ein Tipp ist besonders wertvoll! Dank Merkur können Anfang des Monats geistig anstrengende Arbeiten erfolgreich beendet werden. Verhandlungen und wichtige Gespräche sind ebenso schnell unter Dach und Fach gebracht.
GESUNDHEIT:
Lieber Widder, Anfang des Monats sollten Sie sich hin und wieder eine Pause gönnen, um Ihre Kräfte und Ihr Immunsystem auf Trab zu halten. Dank des Mondes erweisen sich Aroma- und Blütentherapien als wahrer Balsam für die Seele. Dieser Monat eignet sich auch sehr gut, um Ihr Kreislaufsystem zu stärken. Überwinden Sie sich und gehen Sie täglich an die frische Luft.
1. Oktober 2025: Erfolg im Job und auch mit den Finanzen.
6. Oktober 2025: Sie sind in Ihrer Mitte.
19. Oktober 2025: Man bewundert Sie.
Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.
- Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Widder
- Tageshoroskop - Widder für den 01.10.2025
- Tarot-Tageskarte - Widder für den 01.10.2025
- Wochenhoroskop - Widder für die aktuelle Woche vom 29.09 - 05.10
- Liebeshoroskop - Widder für die aktuelle Woche vom 29.09 - 05.10
- Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Widder - 21.03. bis 20.04.
- Die Glücksbringer der Woche
- Das Mantra des Tages
Monatshoroskop
Ihr Monatshoroskop bei Astrowoche.de
Haben Sie in diesem Monat schon Ihr Monatshoroskop gelesen? Nein? Dann sollten Sie jetzt schnell einen Blick darauf werfen. Denn so erfahren Sie, was in diesem Monat auf Sie zukommt.
Ihr kostenloses Monatshoroskop: Liebe, Karriere, Gesundheit und Glückstage
Astrologin Christine Schoppa hat für Sie in die Sterne geschaut. Im Monatshoroskop verrät sie Ihnen, ob Sie sich auf romantische Stunden mit Ihrem Partner freuen dürfen oder ob in der Liebe ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft nötig ist. Vielleicht starten Sie aber auch im Job richtig durch oder müssen ein bisschen mehr für Ihre Fitness tun? In Ihrem persönlichen Monatshoroskop erfahren Sie es.
Außerdem lesen Sie, an welchen Tagen Sie ganz besonders viel Glück haben und sich auf die eine oder andere Überraschung der Sterne freuen dürfen. Und sollte Ihr Monatshoroskop einmal prophezeien, dass Ihnen Stress und Streit drohen, umso besser! Denn wenn Sie schon vorher gelesen haben, dass es Ärger geben könnte, können Sie sich innerlich darauf einstellen. So sind Sie bestens auf alle Hindernisse vorbereitet.
Blicken Sie in die Zukunft mithilfe Ihres Monatshoroskops
Sie sehen also: Einen Blick auf Ihr ganz persönliches Monatshoroskop zu werfen, lohnt sich! Es ist wie Ihr persönlicher Ratgeber, der Sie durch den Monat begleitet. Sie können Ihr Monatshoroskop jederzeit bei uns nachlesen, nicht nur am Anfang des Monats. So können Sie bei Unklarheiten im Alltag immer wieder auf Ihr aktuelles Horoskop zurückgreifen.
Und das Beste ist: Bei uns finden Sie nicht nur Ihr aktuelles Monatshoroskop, sondern auch das Horoskop für die vergangenen Monate. So können Sie alle Informationen im Nachhinein noch einmal lesen und erfahren so, ob eingetreten ist, was Ihnen Ihr Monatshoroskop prophezeit hat.
Also: Lesen Sie am besten jetzt gleich Ihr aktuelles Monatshoroskop und ergänzend für das gesamte Jahr Ihr Jahreshoroskop 2025. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen immer auch einen Blick in Ihr Tageshoroskop, Ihr Wochenhoroskop in Ihr wöchentliches Liebeshoroskop und Ihr Liebeshoroskop für das Jahr 2025 zu werfen, um noch mehr Details für einzelne Kalenderwochen und zu bestimmten Lebensbereichen zu erfahren. Das chinesische Horoskop 2025 enthüllt wiederum, wie das Jahr für Ihr chinesisches Sternzeichen wird.