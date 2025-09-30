LIEBE:

Lieber Widder, filmreif entwickelt sich eine Romanze, wenn Venus ab dem 14. Oktober in der Waage steht. Sie verbringen wundervolle Stunden mit einem Menschen, plaudern stundenlang in einem Café, streifen durch Ausstellungen und enden in leidenschaftlichen Kuschelstunden. Sie fühlen sich Ende des Monats in einem sicheren Hafen angekommen und sind so glücklich, endlich eine Schulter zum Anlehnen zu haben.

KARRIERE:

Das sind gute Aussichten! Berufliche Zukunftsfragen lassen sich mithilfe von vertrauenswürdigen Kolleg*innen klären und bringen Sie schnell weiter. Ein Tipp ist besonders wertvoll! Dank Merkur können Anfang des Monats geistig anstrengende Arbeiten erfolgreich beendet werden. Verhandlungen und wichtige Gespräche sind ebenso schnell unter Dach und Fach gebracht.

GESUNDHEIT:

Lieber Widder, Anfang des Monats sollten Sie sich hin und wieder eine Pause gönnen, um Ihre Kräfte und Ihr Immunsystem auf Trab zu halten. Dank des Mondes erweisen sich Aroma- und Blütentherapien als wahrer Balsam für die Seele. Dieser Monat eignet sich auch sehr gut, um Ihr Kreislaufsystem zu stärken. Überwinden Sie sich und gehen Sie täglich an die frische Luft.

1. Oktober 2025: Erfolg im Job und auch mit den Finanzen.

6. Oktober 2025: Sie sind in Ihrer Mitte.

19. Oktober 2025: Man bewundert Sie.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.