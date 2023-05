Das Geburtstags-Horoskop für den 13. August 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit viel Optimismus und Power geht es ins neue Lebensjahr! Sie haben bestimmt schon jede Menge Ideen, was Sie in der Zukunft alles verwirklichen wollen. Keine Sorge, die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite. Saturn warnt lediglich davor, Entscheidungen nicht zu überstürzen. Wägen Sie ab, was wirklich wichtig ist und ob es sich langfristig lohnen könnte. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann fragen Sie einen Freund, einen Kollegen oder den Partner um Rat.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. November (konzentriert Arbeiten), 25. – 27. Februar (neue Ideen kreieren), 18. – 20. Mai (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Optimismus und Klarheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Erfolg.

An diesem Tag geboren: Heike Makatsch (Foto), Moritz Bleibtreu, Frederick Sanger, Felix Wankel, Alfred Hitchcock, Werner Otto, Karl Liebknecht, Fidel Castro.

Wo­rauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie kommen im Job mit schnellen Schritten dem Erfolg näher.

