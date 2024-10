Das Jahr 2025 wird von Liebesplanet Venus regiert, was uns reichlich Glück in der Liebe verspricht aber auch finanziellen Wohlstand fördert. Im Jahreshoroskop 2025 von Astrologin Christine Schoppa können Sie Ihre persönliche Prognose für das Venus-Jahr lesen. Werfen Sie hier einen Blick in die Zukunft und erfahren Sie, was die Sterne für Ihr Sternzeichen bereithalten.

Unter der Herrschaft von Liebesgöttin Venus ist das Jahr 2025 geprägt von Harmonie und Wohlstand. Regiert der Liebesplanet über die Sternzeichen, wird uns die Bedeutung von Liebe und Freundschaft klar vor Augen geführt und wir können unseren Fokus vermehrt auf diese Bereiche lenken. Der Wunsch nach Hingabe und Verbundenheit ist 2025 so groß wie lange nicht und stellt eine wahre Bereicherung für Partnerschaften dar. So mache Paare werden sich einander so nah fühlen, wie nie zuvor und auch Probleme und Streitigkeiten lassen sich viel harmonischer aus der Welt schaffen.

Auch die Singles unter den Sternzeichen dürfen sich auf zahlreiche Chancen freuen. Die Bereitschaft für eine feste Bindung und der Wunsch nach der wahren Liebe ist allgemein viel größer und so mancher wird 2025 endlich eine erfüllte Liebesbeziehung eingehen können.

Es wartet also ein spannendes Glücksjahr voller Freude und positiver Entwicklungen auf uns. Das gilt besonders für Stiere und Waagen, deren Herrscherplanet Venus ist. Die Sternzeichen können das Jahr 2025 vollkommen auskosten und sich über glückliche Fügungen im Job freuen sowie auf gefühlvolle Momente in der Liebe einstellen.

Jahreshoroskop 2025: Venus ist mehr als der Liebesplanet

Venus ist der Planet für Liebe und Schönheit und lenkt 2025 somit den Fokus auf unsere Gefühle, zwischenmenschliche Beziehungen, Genuss und Ästhetik. Doch auch die Kreativität wird gefördert und wir werden dazu angetrieben, Neues und Schönes zu erschaffen. Alles, was ästhetisches Empfinden voraussetzt, gelingt uns besser und vor allem die künstlerischen und kulturellen Berufe werden damit gefördert.

Als Jahresregentin schenkt Venus uns versöhnliche Energien, die uns zu einem harmonischeren Miteinander ermutigen wollen. Die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz gelingt damit viel leichter und auch gesellschaftliche Konflikte können gelöst werden. Im finanziellen Bereich sind Glücksfälle und Wachstum möglich. Allerdings könnten wir uns auch zu teuren Ausgaben für Luxus und Konsumgüter hinreißen lassen. Um Einbußen zu vermeiden und die finanzielle Stabilität zu wahren, sollte daher nicht mehr Geld ausgegeben werden, als man tatsächlich zur Verfügung hat.

Die Kraft von Venus wird uns darin unterstützen, unsere Bedürfnisse auszuleben und dem eigenen Herzen mehr Gehör zu schenken. Wer jedoch ohnehin schon zu den sensibleren Sternzeichen zählt, sollte 2025 aufpassen, sich nicht von seinen Emotionen überwältigen zu lassen.

Vorsicht ist auch in Bezug auf Saturn geboten. Wenn dieser Planet ab dem 25. Mai 2025 für einige Monate von den Fischen in den impulsiven Widder wandert, kann er dem harmonischen Venus-Jahr einen Strich durch die Rechnung machen. Auch wenn diese Kombination die Entschlusskraft und Neubeginne fördert, führt sie ebenso leicht zu impulsiven Handlungen, Kontrollverlust und Starrsinn. Das kann Konflikte und Misserfolge begünstigen. Es gilt also, Ruhe zu bewahren und sich seine Handlungen gründlich zu überlegen.

Insgesamt verspricht uns das Venus-Jahr 2025 aber eine glückliche Zeit, in der wir lernen können, das Leben noch mehr wertzuschätzen, zu genießen und aus einem positiveren Blickwinkel zu betrachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen Ihres Jahreshoroskops für 2025!