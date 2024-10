Chinesisches Horoskop 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Jahr der Holz-Schlange

In jedem chinesischen Horoskop für die zwölf chinesischen Tierkreiszeichen werden die wichtigsten Lebensbereiche abgedeckt. So erfahren Sie zum Beispiel, was Ihr Sternzeichen in der Liebe erwartet - ganz gleich ob vergeben oder Single. Außerdem bekommen Sie Einblicke in Ihr Berufsleben und können nachlesen, wie Sie 2025 Ihre Gesundheit und Fitness am besten unterstützen und fördern können.

Um zu Ihrem Sternzeichen zu gelangen, können Sie sich ganz einfach oben mittels der Pfeile durch unsere Galerie bewegen oder sich unten anhand der Seitenzahlen bis zum gewünschten Horoskop durchklicken.

Chinesisches Sternzeichen berechnen

Sollten Sie Ihr chinesisches Sternzeichen noch nicht kennen, können Sie es hier ganz einfach berechnen.

Übrigens lautet die korrekte Bezeichnung im chinesischen Horoskop nicht Sternzeichen, wie in der westlichen Astrologie, sondern Tierkreiszeichen. Dennoch wird der Begriff Sternzeichen für Ratte, Büffel, Hase und Co. oftmals benutzt.