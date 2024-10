Es lebe die Liebe! Das könnten so manche Sternzeichen im Jahr 2025 voller Freude ausrufen, wenn Sie das größte Glück in der Liebe seit Langem erwartet. Liierte Krebse spüren eine tiefe Verbundenheit zu ihrer besseren Hälfte und sind bereits im Frühjahr dazu bereit, ihre Partnerschaft auf ein neues Level zu bringen. Ob der Hausbau oder die Traumhochzeit, Sie können sich alles miteinander vorstellen.

Vergebene Wassermänner erwartet vor allem im Februar ein rundum schöner Liebesmonat. Sie schweben auf Wolke sieben und stärken das Band Ihrer Liebe. Danach hält das Jahr noch ein paar Überraschungen bereit. Übrigens lassen sich auch eingeschlafene oder verloren geglaubte Beziehungen erfolgreich retten.

Steinböcke werden in ihrer Partnerschaft so richtig aufblühen. Sie waren sich noch nie so sicher, die richtige Person an Ihrer Seite gefunden zu haben, und sind bereit, die Weichen für Ihre gemeinsame Zukunft zu stellen. Im Herbst könnte es für den Steinbock zur ersehnten Traumhochzeit kommen oder zumindest der Einzug in die gemeinsame Wohnung anstehen.

