Numerologie 2025: Das verrät Ihre persönliche Jahreszahl!

Die Entdeckung der Numerologie reicht bis weit 4000 v. Chr. zurück. Doch während diese damals sogar noch mit der Astrologie verbunden wurde, werden beide Bereiche heute getrennt voneinander betrachtet. Bei der Astrologie geht es um die Kraft der Sterne und die Numerologie befasst sich mit dem Einfluss der Zahlen auf den Menschen.

Zahlen begleiten uns unser Leben lang und wir sind stets von ihnen umgeben, was ein Blick auf die Uhr, die Mengenangaben in einem Rezept oder Zahlencodes auf Schlössern, Handys und Co. beweisen. Ob der eigene Geburtstag, die Geburt des Kindes oder der Hochzeitstag, all diese Anlässe werden mit entsprechenden Zahlen verbunden und haben demnach eine wichtige Bedeutung für uns. Da liegt es doch nahe zu glauben, dass Zahlen einen wertvollen Einfluss auf uns ausüben, oder?

Die Numerologie kann Ihnen dabei helfen, mehr über Ihren Charakter sowie persönlichen Lebensweg zu erfahren. Laut Nummerologen besitzt jede Zahl nämlich eine spezielle Energie, aus welcher sich persönliche Eigenschaften, die Zukunft oder auch der Ausgang von Liebesbeziehungen ableiten lässt.